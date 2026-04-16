Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons Office de tourisme Arbois

Arbois

Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous invite aux Samedis Gourmands dans son bureau à Arbois.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange, de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses et de repartir avec vos coups de coeur !

Le samedi 30 mai de 10h à 12h, vous rencontrerez Manon de Tisanes et Bourgeons, qui cultive plantes aromatiques et médicinales à la Chapelle-sur-Furieuse et les transforme en tisanes, aromates, alcoolatures… Elle vous proposera une dégustation et la vente de ses produits sur place.

Samedi 13 juin, de 10h à 12h Brasserie Miko, cocktails sans alcool.

Samedi 27 juin, de 10h à 12h La Serpolette, pestos, tisanes, gelées… .

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons

L’événement Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons Arbois a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA