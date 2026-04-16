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Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons Office de tourisme Arbois

Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons Office de tourisme Arbois samedi 30 mai 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 17 Rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous invite aux Samedis Gourmands dans son bureau à Arbois.

Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange, de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses et de repartir avec vos coups de coeur !

Le samedi 30 mai de 10h à 12h, vous rencontrerez Manon de Tisanes et Bourgeons, qui cultive plantes aromatiques et médicinales à la Chapelle-sur-Furieuse et les transforme en tisanes, aromates, alcoolatures… Elle vous proposera une dégustation et la vente de ses produits sur place.

Samedi 13 juin, de 10h à 12h Brasserie Miko, cocktails sans alcool.
Samedi 27 juin, de 10h à 12h La Serpolette, pestos, tisanes, gelées…   .

Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34  contact@cdj-tourisme.com

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English : Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons

L’événement Les Samedis Gourmands avec Tisanes et Bourgeons Arbois a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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