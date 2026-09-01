Informations pratiques

Castries

HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Avenue de la Gare Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visiter Castries c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants

Sur réservation obligatoire à venir

Plongez dans l’histoire médiévale d’un village perché autour de son château et découvrez un patrimoine exceptionnel entre remparts, église et mairie du XIXe siècle.

1h30

Dimanche 20 septembre 2026

Créneaux 10h / 13h / 16h

RDV

A l’intérieur du parking du parc du château. Avenue de la Gare. .

Avenue de la Gare Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To visit Castries is to discover the history of a southern village and that of its inhabitants

L’événement HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER