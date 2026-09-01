HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Castries
dimanche 20 septembre 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Avenue de la Gare Castries Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Visiter Castries c’est découvrir l’histoire d’un village méridional et celle de ses habitants
Sur réservation obligatoire à venir
Plongez dans l’histoire médiévale d’un village perché autour de son château et découvrez un patrimoine exceptionnel entre remparts, église et mairie du XIXe siècle.
1h30
Dimanche 20 septembre 2026
Créneaux 10h / 13h / 16h
RDV
A l’intérieur du parking du parc du château. Avenue de la Gare. .
Avenue de la Gare Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
To visit Castries is to discover the history of a southern village and that of its inhabitants
L’événement HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Castries a été mis à jour le 2026-08-24 par 34 OT MONTPELLIER
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