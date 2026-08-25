VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries
samedi 19 septembre 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES
Rue du Château Castries Hérault
Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-30
Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries, affirme sa silhouette au cœur du paysage.
Visible à des kilomètres à la ronde, le Château de Castries domine la plaine languedocienne et veille sur le village depuis plus de quatre siècles. La pierre dorée et lumineuse du château de Castries, affirme sa silhouette au cœur du paysage. Depuis ses terrasses, le regard embrasse les collines et les villages alentour. Mais depuis l’extérieur, rien ne laisse deviner les jardins, les fontaines et les perspectives qui se cachent derrière ses murs. Une fois le portail franchi et la cour atteinte, le visiteur pénètre dans un autre univers.
L’architecture s’impose, les volumes se dévoilent… et pourtant, rien ne laisse encore deviner ce qui attend derrière les portes du château. À l’intérieur commence le parcours du Château de Lumières. Les salles et les salons accueillent une série d’œuvres lumineuses imaginées pour tous petits et grands rêveurs. Les installations dialoguent avec l’architecture, révèlent les volumes et métamorphosent les espaces en paysages de lumière, faisant revivre les fresques et parler les tableaux.
Le visiteur découvre aussi l’histoire du château grâce à des dispositifs numériques, des récits, maquettes et cartels explicatifs qui permettent de revivre, de manière poétique et ludique, la vie de la famille de Castries au XIXᵉ siècle, tout en s’ouvrant à la création artistique contemporaine.
Du 19 septembre au 31 décembre Visites du Château de Lumières.
Tous les week-end de 14h à 19h (dernière admission 18h).
Et tous les jours (sauf le lundi) durant les vacances scolaires de 14h à 19h (dernière admission 18h).
Tarif adulte 14,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 12,50€ / Tarif jeune (11–17 ans) 10,50€ / Tarif enfant (4–10 ans) 7,00€ / Moins de 4 ans Gratuit
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants jusqu’à 10 ans) 36,00€ / Tribu 10 personnes (quel que soit leur âge) 120,00€ / Groupe à partir de 20 personnes Réduction de 10 % sur le total.
Merci d’adresser un mail à groupes@rivajgroup.com .
Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie
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English : VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES
Visible from kilometers away, the Château de Castries overlooks the Languedoc plain and has watched over the village for more than four centuries. The golden, luminous stone of the Château de Castries makes its silhouette stand out against the landscape.
L’événement VISITES DU CHÂTEAU DE LUMIÈRES Castries a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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