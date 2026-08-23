NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES Castries
samedi 26 septembre 2026 · Castries
Informations pratiques
Castries
NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES
Rue du Château Castries Hérault
Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10
Découvrez le Château de Castries comme vous ne l’avez jamais vu à l’occasion de nocturnes exceptionnelles mêlant visites immersives, projections monumentales et flâneries sur les terrasses.
Découvrez le Château de Castries comme vous ne l’avez jamais vu à l’occasion de nocturnes exceptionnelles mêlant visites immersives, projections monumentales et flâneries sur les terrasses.
26 septembre, 3 et 10 octobre Nocturnes Les Lumières de Castries. À partir de 21h.
Tarifs Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit .
Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie contact@chateau-castries.com
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English : NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES
Discover the Château de Castries as you’ve never seen it before during these special evening events that combine immersive tours, large-scale projections, and leisurely strolls on the terraces.
L’événement NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES Castries a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER
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