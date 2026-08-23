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NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES Castries

samedi 26 septembre 2026 · Castries

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
Rue du Château
Ville
34160 Castries
Département
Hérault
Tarif
19.5 19.5

Castries

NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES

Rue du Château Castries Hérault

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10

Découvrez le Château de Castries comme vous ne l’avez jamais vu à l’occasion de nocturnes exceptionnelles mêlant visites immersives, projections monumentales et flâneries sur les terrasses.
Découvrez le Château de Castries comme vous ne l’avez jamais vu à l’occasion de nocturnes exceptionnelles mêlant visites immersives, projections monumentales et flâneries sur les terrasses.

26 septembre, 3 et 10 octobre Nocturnes Les Lumières de Castries. À partir de 21h.

Tarifs Tarif adulte 19,50€ / Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emploi, porteurs d’une carte d’invalidité, accompagnateurs de personnes en situation de handicap) 18€ / Tarif jeune (11–17 ans) 16€ / Tarif enfant (4–10 ans) 13€ / Moins de 4 ans Gratuit   .

Rue du Château Castries 34160 Hérault Occitanie   contact@chateau-castries.com

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English : NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES

Discover the Château de Castries as you’ve never seen it before during these special evening events that combine immersive tours, large-scale projections, and leisurely strolls on the terraces.

L’événement NOCTURNES LES LUMIÈRES DE CASTRIES Castries a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER

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