Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850, Le Colysée, Lambersart

Informations pratiques

Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850 Vendredi 18 septembre, 18h00 Le Colysée Nord

gratuit, réservation conseillée au Colysée, jauge de 40 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Dans le cadre des expositions sur le paysage en transition (au Colysée) et le patrimoine industriel de Lambersart (en extérieur), Eric Parize chargé du patrimoine au service culturel vous propose de suivre l’histoire illustrée de photos des industries à Lambersart depuis 1850 avec des exemples phares, après la fermeture récente de la dernière blanchisserie (Edmé), de la dernière briqueterie (du Nord) et du négoce de carrelages (Comar).

Au 2nd étage du Colysée, avec ascenseur.

Le Colysée Le Colysée, Lambersart 59130 Lambersart 59900 Bois Blancs Nord Hauts-de-France 0320006006 https://lambersart.fr/ Le Colysée, maison Folie de Lambersart, lieu d’expositions temporaires parking, vélo, à 500m du métro Bois-Blancs

Dans le cadre des expositions sur le paysage en transition (au Colysée) et le patrimoine industriel de Lambersart (en extérieur), Eric Parize chargé du patrimoine au service culturel vous propose de …

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