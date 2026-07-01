Promenade architecturale et historique « Châteaux et avenues autour de la Mairie », centre de gaulle, Lambersart

Informations pratiques

Promenade architecturale et historique « Châteaux et avenues autour de la Mairie » Samedi 19 septembre, 10h00 centre de gaulle Nord

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Du château Bonte de la Carnoy via l’Hôtel de Ville, château Crépy du Pré Fleuri et sa galerie d’art, découvrez les Charmettes, les maisons Art Déco avenue de Verdun, l’avenue Clemenceau, la place de la Victoire avec le Monument aux Morts pour la Patrie.

centre de gaulle 164 rue de la carnoy Lambersart 59130 Nord Hauts-de-France 0320084444 https://lambersart.fr/billetterie [{« type »: « link », « value »: « https://lambersart.fr/billetterie »}] https://lambersart.fr/billetterie Lieu de départ parking + vélo + métro à 500 m

Du château Bonte de la Carnoy via l’Hôtel de Ville, château Crépy du Pré Fleuri et sa galerie d’art, découvrez les Charmettes, les maisons Art Déco avenue de Verdun, l’avenue Clemenceau, la place de…

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