Promenade à vélo « Le patrimoine industriel de Lambersart », Le Colysée, Lambersart

Promenade à vélo « Le patrimoine industriel de Lambersart » Samedi 19 septembre, 15h00 Le Colysée Nord

limité à 25 personnes au total

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de lieux industriels en voie de transition ou disparus dans Lambersart, dans le cadre des expositions Paysage en transition (au Colysée) et Patrimoine industriel de Lambersart (en extérieur).

Départ du Colysée, des personnes également inscrites peuvent suivre en voiture le groupe cycliste et faire la visite de sites ensemble à pied.

Le Colysée Le Colysée, Lambersart 59130 Lambersart 59900 Bois Blancs Nord Hauts-de-France 0320006006 https://lambersart.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lambersart.fr/billetterie »}] Le Colysée, maison Folie de Lambersart, lieu d’expositions temporaires parking, vélo, à 500m du métro Bois-Blancs

Découverte de lieux industriels en voie de transition ou disparus dans Lambersart, dans le cadre des expositions Paysage en transition (au Colysée) et Patrimoine industriel de Lambersart (en Départ…

©Service culturel, Ville de Lambersart