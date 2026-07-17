Informations pratiques

Lambersart

Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850

Le Colysée Lambersart Lambersart Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre des expositions sur le paysage en transition (au Colysée) et le patrimoine industriel de Lambersart (en extérieur), Eric Parize chargé du patrimoine au service culturel vous propose de suivre l’histoire illustrée de photos des industries à Lambersart depuis 1850 avec des exemples phares, après la fermeture récente de la dernière blanchisserie (Edmé), de la dernière briqueterie (du Nord) et du négoce de carrelages (Comar).

Au 2nd étage du Colysée, avec ascenseur.

Dans le cadre des expositions sur le paysage en transition (au Colysée) et le patrimoine industriel de Lambersart (en extérieur), Eric Parize chargé du patrimoine au service culturel vous propose de suivre l’histoire illustrée de photos des industries à Lambersart depuis 1850 avec des exemples phares, après la fermeture récente de la dernière blanchisserie (Edmé), de la dernière briqueterie (du Nord) et du négoce de carrelages (Comar).

Au 2nd étage du Colysée, avec ascenseur. .

Le Colysée Lambersart Lambersart 59900 Nord Hauts-de-France +33 3 20 00 60 06 patrimoineculturel@ville-lambersart.fr

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English :

As part of the exhibitions on the changing landscape (at the Colys%E9e) and Lambersart’s industrial heritage (outdoors), Eric Parize, heritage coordinator for the cultural department, invites you to explore the history of Lambersart’s industries since 1850, illustrated with photographs and featuring key examples, following the recent closure of the lastlaundry (Edmé), the last brickworks (du Nord), and the tile trading company (Comar).

On the 2nd floor of the Colysée, accessible by elevator.

L’événement Histoire industrielle de Lambersart depuis 1850 Lambersart a été mis à jour le 2026-07-17 par Hauts-de-France Tourisme