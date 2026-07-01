La mini valse des livres, Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or, Lambersart

Informations pratiques

La mini valse des livres Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Vous avez des livres dont vous voulez vous séparer, et vous chercher de nouveaux coups de coeur ? Venez à la mini valse des livres de Lambersart.

Déposez vos livres, prenez en d’autres… L’évenement est gratuit et sans inscription.

Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or 152 rue de Lille, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord

Venez déposer les livres dont vous ne voulez plus, et repartir avec de nouvelles lectures !