La mini valse des livres, Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or, Lambersart
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque du centre culturel du Canon d'or · Lambersart
Informations pratiques
La mini valse des livres Samedi 3 octobre, 16h30 Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00
Vous avez des livres dont vous voulez vous séparer, et vous chercher de nouveaux coups de coeur ? Venez à la mini valse des livres de Lambersart.
Déposez vos livres, prenez en d’autres… L’évenement est gratuit et sans inscription.
Bibliothèque du centre culturel du Canon d’or 152 rue de Lille, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord
Venez déposer les livres dont vous ne voulez plus, et repartir avec de nouvelles lectures !