AGENDA · La Brionne
Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne
vendredi 28 août 2026 · La Brionne
Informations pratiques
La Brionne
Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune
Le Petit Mas La Brionne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Une histoire parlée chantée par Claudine Loudière.
A partir de 7 ans.
Suivi d’un goûter apéro partagé. .
Le Petit Mas La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 16 47 valmaubrune@gmail.com
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English : Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune
L’événement Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Guéret
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