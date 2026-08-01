Informations pratiques

La Brionne

Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune

Le Petit Mas La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Une histoire parlée chantée par Claudine Loudière.

A partir de 7 ans.

Suivi d’un goûter apéro partagé. .

Le Petit Mas La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 16 47 valmaubrune@gmail.com

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English : Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune

L’événement Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Guéret