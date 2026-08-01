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AGENDA · La Brionne

Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne

vendredi 28 août 2026 · La Brionne

Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Le Petit Mas
Ville
23000 La Brionne
Département
Creuse
Tarif

La Brionne

Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune

Le Petit Mas La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Une histoire parlée chantée par Claudine Loudière.
A partir de 7 ans.
Suivi d’un goûter apéro partagé.   .

Le Petit Mas La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 16 47  valmaubrune@gmail.com

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English : Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune

L’événement Histoire parlée chantée au Jardin de Val Maubrune La Brionne a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Grand Guéret

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