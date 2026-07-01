Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A, 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes, Nantes

Informations pratiques

Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A Samedi 19 septembre, 10h00 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Histoire singuliere de l’association des Antillais et Guyanais de L.A

Podcast des dissidents antillais durant la dernière guerre mondiale: https://www.popmedia.fr/episode/antillais-dissidents-et-engages-volontaires/

Association des Antillais et Guyanais de L.A » Une histoire inconnue »

Exposition » Histoire singulière de notre association créée en 1946″ Documents d’époques, photos, affiches et témoignages retraçant 80 ans de vie associative, de culture et de fêtes au Salons Mauduit.

Présentations de coiffes antillaises – madras noués, coiffes à la créole, découvrez l’art, les codes et les secrets de ces pièces emblématiques portées lors des grands bals.

8-10 rue Arsène Leloup- Nantes 8 rue Arsène Leloup – 44100 NANTES Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 31 80 96 [{« link »: « https://www.popmedia.fr/episode/antillais-dissidents-et-engages-volontaires/ »}] Dans les années 50, les bals annuels de l’association avaient lieu au Salon Mauduit. Des couples métisses se sont formés et ont ainsi été les fondateurs de l’association. Parmi ces fondateurs, plusieurs faisaient partie des « Dissidents antillais » qui ont combattu pour la France sans reconnaissance à la fin de la guerre. Ils nous ont laissé leurs témoignages écrits que nous avons mis en podcast lu par leurs descendants. Bus 23-C3 arrêt : Edit de Nantes – marche 7 mn

Tram ligne 1 arrêt chantiers navals – marche :6mn

Histoire singuliere de l’association des Antillais et Guyanais de L.A

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