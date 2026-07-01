Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A, 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes · Nantes
Informations pratiques
Histoire singulière de l’association des Antillais et Guyanais de L.A Samedi 19 septembre, 10h00 8-10 rue Arsène Leloup- Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Histoire singuliere de l’association des Antillais et Guyanais de L.A
- Podcast des dissidents antillais durant la dernière guerre mondiale:https://www.popmedia.fr/episode/antillais-dissidents-et-engages-volontaires/
- Association des Antillais et Guyanais de L.A » Une histoire inconnue »
- Exposition » Histoire singulière de notre association créée en 1946″ Documents d’époques, photos, affiches et témoignages retraçant 80 ans de vie associative, de culture et de fêtes au Salons Mauduit.
- Présentations de coiffes antillaises – madras noués, coiffes à la créole, découvrez l’art, les codes et les secrets de ces pièces emblématiques portées lors des grands bals.
8-10 rue Arsène Leloup- Nantes 8 rue Arsène Leloup – 44100 NANTES Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 31 80 96 [{« link »: « https://www.popmedia.fr/episode/antillais-dissidents-et-engages-volontaires/ »}] Dans les années 50, les bals annuels de l’association avaient lieu au Salon Mauduit. Des couples métisses se sont formés et ont ainsi été les fondateurs de l’association. Parmi ces fondateurs, plusieurs faisaient partie des « Dissidents antillais » qui ont combattu pour la France sans reconnaissance à la fin de la guerre. Ils nous ont laissé leurs témoignages écrits que nous avons mis en podcast lu par leurs descendants. Bus 23-C3 arrêt : Edit de Nantes – marche 7 mn
Tram ligne 1 arrêt chantiers navals – marche :6mn
Histoire singuliere de l’association des Antillais et Guyanais de L.A
©Création AAGLA 2025
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026