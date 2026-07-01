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Histoires à écouter, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

mercredi 22 juillet 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Histoires à écouter, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez
Adresse
9 rue Saint Pierre 73700 Seez
Ville
73700 Séez
Département
Savoie
Tarif
libre gratuit

Histoires à écouter Mercredi 22 juillet, 10h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

libre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T10:00:00+02:00 – 2026-07-22T11:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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