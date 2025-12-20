Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault
Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault mercredi 14 janvier 2026.
Histoires à petits sons
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
.
Médiathèque Paul-Émile Victor 4 rue Tiers Colas Availles-en-Châtellerault 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 35 73 mediatheque.availles@grand-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires à petits sons
L’événement Histoires à petits sons Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne