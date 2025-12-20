Histoires à petits sons bébés lecteurs Vouneuil-sur-Vienne

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Histoires à petits sons bébés lecteurs Vouneuil-sur-Vienne mercredi 14 janvier 2026.

Histoires à petits sons bébés lecteurs

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

  .

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 59 64  mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Histoires à petits sons bébés lecteurs

L’événement Histoires à petits sons bébés lecteurs Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-12-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne