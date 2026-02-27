Visite découverte de la réserve Vouneuil-sur-Vienne
Visite découverte de la réserve Vouneuil-sur-Vienne mardi 14 avril 2026.
Visite découverte de la réserve
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.
Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve de 10h à 12h.
Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées).
Chiens interdits même tenus en laisse.
Sortie gratuite avec inscription obligatoire sur HelloAsso
Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation).
Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .
La Rodrie Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite découverte de la réserve
L’événement Visite découverte de la réserve Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne