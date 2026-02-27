Visite découverte de la réserve Vouneuil-sur-Vienne

Visite découverte de la réserve

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-21

2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Au fil d’une balade, apprenez à reconnaître la biodiversité du Pinail libellules, grenouilles, plantes carnivores, oiseaux… Au travers de mini ateliers, à faire en famille notamment, vous serez les acteurs d’une découverte originale tout en explorant l’histoire des landes et mares du Pinail.

Rendez-vous au chalet d’accueil de la réserve de 10h à 12h.

Tenue adaptée aux conditions météo (bottes recommandées).

Chiens interdits même tenus en laisse.

Sortie gratuite avec inscription obligatoire sur HelloAsso

Accessible aux personnes à mobilité réduite accompagnées de deux adultes (prêt de joëlettes sur réservation).

Renseignements auprès de GEREPI au 05.49.85.65.03 ou sur [contact@reserve-pinail.org](mailto:contact@reserve-pinail.org) .

