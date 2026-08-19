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Histoires à petits sons Médiathèque de Lencloître Lencloître

mercredi 20 janvier 2027 · Médiathèque de Lencloître · Lencloître

Histoires à petits sons Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Début
mercredi 20 janvier 2027
Fin
mercredi 20 janvier 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Lencloître
Adresse
9 rue Saint-Exupéry Lencloître
Ville
86140 Lencloître
Département
Vienne
Tarif

Lencloître

Histoires à petits sons

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-20 10:30:00
fin : 2027-01-20 11:30:00

Date(s) :
2027-01-20

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77  mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Lencloître a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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