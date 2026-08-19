Histoires à petits sons Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Histoires à petits sons

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 10:30:00

fin : 2027-01-20 11:30:00

Date(s) :

2027-01-20

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Histoires à petits sons

L’événement Histoires à petits sons Lencloître a été mis à jour le 2026-08-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne