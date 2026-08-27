Histoires, comptines, bricolage et Cie Toki-Toki Bidart
mercredi 14 octobre 2026 · Toki-Toki · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Histoires, comptines, bricolage et Cie
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 15:30:00
fin : 2026-10-14 16:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Avec Fany comptines on entend de belles histoires, on écoute de jolies chansons, tout est animé, tout est enjoué.
Loup y’es-tu ?
Histoires de loups en tous genres ! Drôles, terrifiantes, en pop-up, interactives…
Activité un loup à habiller
Chaque mois une thématique différente, tous les mois de nouveaux récits.
Les places sont limitées à huit enfants pour les bricolages mais vous pouvez toujours assister sans inscription aux lectures !
Histoires et atelier d’activités manuelles. Dès 4 ans. Durée 1h15
Toutes les animations sont gratuites, et nécessitent une inscription au préalable, sur place, par courriel, ou par téléphone. .
Toki-Toki 1 Rue des Écoles Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 29 81 22 toki-toki@bidart.fr
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English : Histoires, comptines, bricolage et Cie
L’événement Histoires, comptines, bricolage et Cie Bidart a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Bidart
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