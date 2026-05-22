Histoires de la cabane Chartres
Histoires de la cabane Chartres samedi 6 juin 2026.
Chartres
Histoires de la cabane
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:15:00
Date(s) :
2026-06-06
Bientôt les vacances histoire de prendre le large !
À partir de 4 ans. Durée 45 min. Inscription sur mediatheque.chartres.fr rubrique agenda pour les enfants et les accompagnants. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Vacations coming soon: time to get away from it all!
L’événement Histoires de la cabane Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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