Chartres

Histoires de la cabane

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:15:00

Date(s) :

2026-06-06

Bientôt les vacances histoire de prendre le large !

À partir de 4 ans. Durée 45 min. Inscription sur mediatheque.chartres.fr rubrique agenda pour les enfants et les accompagnants. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Vacations coming soon: time to get away from it all!

L’événement Histoires de la cabane Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES