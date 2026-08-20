Histoires de photographes, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Histoires de photographes 19 et 20 septembre Hôtel Fontfreyde – Centre photographique Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition en extérieur en partenariat avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP)

L’Hôtel Fontfreyde – Centre photographique sort de ses murs pour proposer une exposition sur les grilles extérieures dans la cour et le long de la petite rue Saint-Pierre. En partenariat avec la MPP, venez célébrer le bicentenaire de la photographie en vous plongeant dans l’œuvre d’un photographe célèbre : Claude Batho, Eugène Atget, Nadar…

Hôtel Fontfreyde – Centre photographique 34 rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33473423180 https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreyde-centre-photographique Logis du XVIe siècle, modifié en partie au XVIIIe, chef d’œuvre de la Renaissance. La maison se compose de deux corps de logis reliés par une galerie longeant une cour ouverte, galerie dont le départ se fait sur l’escalier d’une tourelle qui dessert les étages. La façade sur cour présente la superposition d’ordres dorique, ionique, corinthien par des pilastres entre lesquels s’ouvrent les baies qui éclairent l’intérieur. La distribution intérieure a été modifiée au XVIIIe siècle. Classé Monument historique, il abrite le centre photographique depuis 2010.

Exposition en extérieur en partenariat avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP)

©Ministère de la Culture