Histoires de Photographes / La Traversée Photographique, Hôtel Fontfreyde – Centre photographique, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Histoires de Photographes / La Traversée Photographique 19 et 20 septembre Hôtel Fontfreyde – Centre photographique Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition patrimoniale dans l’espace public avec la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie

L’Hôtel Fontfreyde – centre photographique sort de ses murs pour proposer une exposition dans l’espace public qui propose une plongée dans l’œuvre de photographes célèbres dont : Claude Batho, Eugène Atget, Nadar.

Des images à découvrir sur les grilles de l’Hôtel Fontfreyde, dans la cour et le long de la Petite Rue Saint Pierre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le 19 et 20 septembre 2026.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Hôtel Fontfreyde – Centre photographique 34 rue des Gras, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 33473423180 https://clermont-ferrand.fr/hotel-fontfreyde-centre-photographique Centre photographique appartenant au réseau Diagonal.

Exposition patrimoniale dans l’espace public avec la Médiathèque du Patrimoine et de la photographie

Camion de migrants dans le désert du Ténéré (Niger), 2007 © Donation Pascal Maitre, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion Myop (France) et Panos Pictures (Royaume-Uni)