Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière dimanche 28 juin 2026.
Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
A partir d’un objet sorti des collections, un historien raconte l’Histoire et les histoires liées à cet objet.
Atelier sur réservation .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin
L’événement Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE