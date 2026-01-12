Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

2026-06-28

A partir d’un objet sorti des collections, un historien raconte l’Histoire et les histoires liées à cet objet.

Atelier sur réservation .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

English : Histoires d’objets, objets d’histoire le violon de Monsieur Guérin

