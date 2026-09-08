Histoires du monde à voix haute – Lectures jeunesse multilingues, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Histoires du monde à voix haute – Lectures jeunesse multilingues Samedi 19 septembre, 15h00 FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême Charente

Gratuit. Sur réservation. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En écho à l’exposition « Croissant Indigérible / علاقات عرنسية » du collectif Tizintizwa, le Frac Poitou-Charentes propose une journée consacrée à d’autres manières d’habiter et de transmettre les mémoires.

En partenariat avec Déclic 16, l’AFaLaC, Fée Signes et L’Alpha, le Frac accueille un temps de lecture à destination des enfants et de leurs proches.

Des albums jeunesse seront lus dans plusieurs langues parlées sur le territoire – selon les disponibilités des lectrices et lecteurs invités – parmi lesquelles l’arabe, le turc, l’espagnol, le shimaoré, le fon-gbe ou la Langue des Signes Française (LSF). Une invitation à découvrir la richesse des langues qui composent aujourd’hui notre paysage culturel et à partager le plaisir des histoires dans leur diversité.

L’exposition « Croissant Indigérible / علاقات عرنسية » met en lumière des récits souvent absents des histoires officielles. En croisant archives, témoignages, fictions et mémoires situées, elle interroge les liens entre histoire coloniale, construction des identités nationales et transmission des imaginaires.

L’exposition « Croissant Indigerible / علاقات عرنسية » du collectif Tizintizwa est inscrite dans la programmation de la Saison Méditerranée et reçoit le soutien de l’institut Français du Maroc

FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême 63 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine +33545928701 https://www.fracpoitoucharentes.com https://www.facebook.com/FracPoitouCharentes;https://www.instagram.com/fracpoitoucharentes/;https://twitter.com/Frac_PC [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-jep-2026-histoires-du-monde-a-voix-haute-1994558887324?aff=oddtdtcreator&_gl=1*1de5utk*_up*MQ..*_ga*MTYyMzg4NjMyOC4xNzg0NTUyOTI0*_ga_TQVES5V6SH*czE3ODQ1NTI5MjMkbzEkZzAkdDE3ODQ1NTI5MjMkajYwJGwwJGgw »}] Le Frac Poitou-Charentes a pour vocation la constitution d’une collection d’art contemporain et sa diffusion grâce à ses implantations régionales à Angoulême et Linazay et aux partenariats de proximité qu’il noue avec les acteurs culturels, sociaux, éducatifs et les collectivités territoriales.

Expositions, résidences de création, production, diffusion, conservation, documentation des œuvres, actions d’éducation artistique et culturelle, le Frac Poitou-Charentes s’implique aux côtés des artistes dans tous les aspects de leur activité. Ses opérations de diffusion s’accompagnent d’actions de médiation afin de faciliter et d’approfondir l’accès aux œuvres et aux démarches créatives contemporaines. Sa collection compte actuellement plus de mille œuvres. Enrichie chaque année de nouvelles acquisitions, elle est internationale et représentative des développements les plus récents dans l’art contemporain. Parking gratuit.

En écho à l’exposition « Croissant Indigérible / علاقات عرنسية » du collectif Tizintizwa, le Frac Poitou-Charentes propose une journée consacrée à d’autres manières d’habiter et de transmettre les à…

© Aurélien Mole. Frac Poitou-Charentes