Course de caisses à savon Angoulême
Course de caisses à savon Angoulême samedi 12 septembre 2026.
Course de caisses à savon
Place New-York Angoulême Charente
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
2026-09-12
Le club 41 organise la deuxième course de caisses à savon d’Angoulême, un circuit de 600 mètres avec 40 mètres de dénivelé. La course se déroulera en partie sur le circuit des Remparts.
Place New-York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Club 41 is organizing Angoulême’s second soapbox race, a 600-meter circuit with a 40-meter gradient. Part of the race will take place on the Remparts circuit.
