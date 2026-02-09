Course de caisses à savon

Place New-York Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le club 41 organise la deuxième course de caisses à savon d’Angoulême, un circuit de 600 mètres avec 40 mètres de dénivelé. La course se déroulera en partie sur le circuit des Remparts.

.

Place New-York Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Club 41 is organizing Angoulême’s second soapbox race, a 600-meter circuit with a 40-meter gradient. Part of the race will take place on the Remparts circuit.

L’événement Course de caisses à savon Angoulême a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême