Match de rugby SAXV US Montauban Stade Chanzy Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Match de rugby SAXV US Montauban

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Pour la troisième journée de championnat de Pro D22, le SAXV reçoit le Montauban.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

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English :

On the third day of the Pro D22 championship, SAXV hosts Montauban.

Everyone, get behind them… This is Chanzy!!!

L’événement Match de rugby SAXV US Montauban Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême