Match de rugby SAXV US Montauban Stade Chanzy Angoulême
vendredi 11 septembre 2026 · Stade Chanzy · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Match de rugby SAXV US Montauban
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Pour la troisième journée de championnat de Pro D22, le SAXV reçoit le Montauban.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
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English :
On the third day of the Pro D22 championship, SAXV hosts Montauban.
Everyone, get behind them… This is Chanzy!!!
L’événement Match de rugby SAXV US Montauban Angoulême a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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