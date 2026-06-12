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Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier rue Corneille Angoulême

Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier rue Corneille Angoulême jeudi 10 septembre 2026.

Lieu : rue Corneille

Adresse : Musée d'Angoulême

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif : 4.7 4.7 4.7

Angoulême

Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier

rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : 4.7 – 4.7 – 4.7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 12:15:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Tous les jeudis de 12h15 à 13h, un focus vous est proposé sur une thématique en lien avec l’actualité du musée ou les collections ; une manière agréable de profiter de sa pause déjeuner. Focus animé par Marielle Brie.
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rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88  musees@mairie-angouleme.fr

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English :

Every Thursday, from 12.15pm to 1pm, we offer a focus on a theme related to the museum’s current events or collections; a pleasant way to make the most of your lunch break. Focus hosted by Marielle Brie.

L’événement Jeudi midi Présentation de l’exposition Sarah Lipska du musée Sainte-Croix de Poitier Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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