Histoires du soir, Musée d’art et d’histoire, Château-Gontier-sur-Mayenne

Histoires du soir Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée d’art et d’histoire Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Histoires du soir

C’est l’heure du conte ! En pyjama ou non, avec doudou, viens écouter des histoires étonnantes avant de te promener dans le musée pour découvrir les œuvres.

À 18h30 pour les 0-5 ans accompagnés d’un adulte (30min)

À 20h30 pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte (30min)

Musée d’art et d’histoire 2 Rue Jean Bourré, 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne, France Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire 0243704274 https://patrimoine.chateaugontier.fr Les collections sont composées d’antiquités grecques et latines, de peintures françaises et hollandaises du XVIIe siècle, d’œuvres en lien avec l’histoire locale, de nombreux objets d’art, ainsi que d’une collection d’art contemporain, léguée par Pierre Logé en 1998. Le Musée expose également des œuvres déposées par l’État (musée du Louvre et Fond National d’Art Contemporain).

Le musée est installé dans l’Hôtel Fouquet, construit en 1618 par François Fouquet de la Bouchefollière, petit-cousin du célèbre surintendant de Louis XIV.

Histoires du soir

© Pays de Château-Gontier