Histoires en vitrine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Histoires en vitrine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement samedi 6 juin 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Histoires en vitrine
Samedi 6 juin 2026 à partir de 11h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’atelier théâtre des minots du mardi présentent Histoires en vitrine , spectacle de fin d’année.Familles
Spectacle de fin d’année présenté par les minots de l’Art Dû de 7 à 10 ans, mêlant théâtre et imagination autour de scènes de vie et de rencontres.
Un moment joyeux et vivant où les jeunes comédiens partagent sur scène toute leur créativité et leur sensibilité.
De drôles d’aventures au sein des petits commerces avec la compagnie Hélène Costaglioli .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Minots du mardi theater workshop presents Histoires en vitrine , its end-of-year show.
L’événement Histoires en vitrine Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Guillaume Guisset en spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Le poids de l’eau La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 28 mai 2026
- Opal in sky + Give em blood Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026
- Les Presque DVM Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement 29 mai 2026