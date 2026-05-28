Histoires en vitrine Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Histoires en vitrine

Samedi 6 juin 2026 à partir de 11h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’atelier théâtre des minots du mardi présentent Histoires en vitrine , spectacle de fin d’année.Familles

Spectacle de fin d’année présenté par les minots de l’Art Dû de 7 à 10 ans, mêlant théâtre et imagination autour de scènes de vie et de rencontres.



Un moment joyeux et vivant où les jeunes comédiens partagent sur scène toute leur créativité et leur sensibilité.



De drôles d’aventures au sein des petits commerces avec la compagnie Hélène Costaglioli .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Minots du mardi theater workshop presents Histoires en vitrine , its end-of-year show.

L’événement Histoires en vitrine Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille