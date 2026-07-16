Histoires – Guillaume Herbaut, Les Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Histoires – Guillaume Herbaut 20 octobre 2026 – 16 mai 2027 Les Champs Libres Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T19:00:00+02:00

Fin : 2027-05-16T14:00:00+02:00 – 2027-05-16T19:00:00+02:00

Pensée pour Les Champs libres, l’exposition « Histoires » propose une plongée dans l’univers photographique de Guillaume Herbaut. Photojournaliste reconnu collaborant avec les grands titres de la presse, il construit au fils du temps un travail documentaire qui l’a conduit dans des lieux chargés d’histoire dont il interroge les symboles et la mémoire afin d’en révéler les drames invisibles : Tchernobyl, Auschwitz, Nagasaki et depuis 2001 l’Ukraine où il se rend plusieurs fois par an.

Cette exposition se déploiera en trois étapes correspondant aux trois temporalités de la création des photographies de Guillaume Herbaut : d’abord la captation de traces du passé pour inventorier les lieux de mémoire, ensuite le temps de l’Histoire en marche, ou temps long du récit, pour peindre des tableaux d’histoire de l’Ukraine et de France et enfin le temps immédiat de l’actualité en vue des publications dans la presse. C’est dans un souci de sensibilisation à la lecture des images au sein de cet établissement transdisciplinaire, que le quatrième espace, au terme du parcours d’exposition, proposera une performance intitulée « La Fabrique de l’editing ». Elle consistera en une installation originale qui se construira au fil des jours pour prendre la forme d’un mur d’images éditées de façon hebdomadaire par Guillaume Herbaut.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 40 66 00 https://www.leschampslibres.fr https://www.instagram.com/leschampslibres;https://www.facebook.com/LesChampsLibres;https://fr.linkedin.com/company/leschampslibres Les Champs Libres sont un établissement culturel rennais. Ouverts toute l’année, ils regroupent une Bibliothèque, le Musée de Bretagne, l’Espace des sciences, des espaces d’expositions et de rencontres. Vous pouvez venir sur place via différents transports. Les parkings relais sont à 15 minutes en métro. Ils sont gratuits sur présentation de votre ticket de métro.

En métro avec la ligne A, stations Gare ou Charles de Gaulle

En métro avec la ligne B, station Gare

En bus avec les lignes du réseau STAR : lignes C1, C2 et 11

En voiture, vous pouvez vous garer au parking Charles de Gaulle

En train, gare de Rennes (à 5mn à pied des Champs Libres)

En vélib, via la station STAR des Champs Libres

Pensée pour Les Champs libres, l’exposition « Histoires » propose une plongée dans l’univers photographique de Guillaume Herbaut. Photojournaliste reconnu collaborant avec les grands titres de la il …

© Guillaume Herbaut