Histoires paysannes – Atelier collecte des mémoires de la ferme de Quincé, Ferme de Quincé, Rennes

Informations pratiques

Histoires paysannes – Atelier collecte des mémoires de la ferme de Quincé Mercredi 29 juillet, 14h00 Ferme de Quincé Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

Cet été, la Compagnie Héraa et la Ferme de Quincé s’associent pour mener une collecte d’histoires, sur les terres et dans les pierres de la ferme de Quincé.

Quelles traces ont laissé les paysannes et les paysans ?

Quels souvenirs circulent encore aujourd’hui ?

Que nous apprennent ces souvenirs de l’histoire de la campagne rennaise ?

Leïla Morvan, médiatrice du matrimoine, portera une attention toute particulière à l’héritage laissé par les femmes.

…..

Vous avez des récits à nous partager ? Vous avez connu la ferme avant les années 2020, ou lorsque le quartier Beauregard n’était qu’un projet ?

Nous vous invitons à nous rejoindre à la ferme le mercredi 29 juillet de 14h à 17h pour retracer ensemble l’histoire qui se cache derrière ces vieilles pierres.

Puis, le dimanche 13 septembre 2026, Leïla Morvan proposera une restitution sensorielle de cette histoire, sous forme de déambulation dans la ferme. Gratuit sur inscription – 45 min environ.

Merci d’avance pour votre contribution!

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Rennes 35760 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « animation@quince.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 69 57 96 79 »}]

Dans le cadre de cet été à Rennes, la compagnie Héraa collecte auprès des rennais.e.s des histoires, récits et anecdotes sur le passé de la ferme de Quincé, témoin d’une histoire paysanne rennaise.

Caroline Boudehen