Histoires pour petites oreilles Frasne
Histoires pour petites oreilles Frasne mercredi 8 avril 2026.
Frasne
Histoires pour petites oreilles
Médiathèque Frasne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-06-17 11:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-06-17
Séances de lectures thématiques, nouveautés, coup de cœur…
Pour les enfants de 3 à 7 ans. .
Médiathèque Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Histoires pour petites oreilles
L’événement Histoires pour petites oreilles Frasne a été mis à jour le 2025-11-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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