Frasne

Balade à la découverte des insectes de la réserve

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-17 2026-08-07 2026-09-04

Partez pour une balade naturaliste au coeur de la réserve naturelle et laissez-vous surprendre par la richesse du monde des insectes. Une promenade accessible d’environ 1,5 km, commentée par un agent de la réserve.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Balade à la découverte des insectes de la réserve

L’événement Balade à la découverte des insectes de la réserve Frasne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS