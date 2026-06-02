Frasne

Observer, dessiner, créer au coeur des tourbières

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Une animation artistique en pleine nature à la rencontre des végétaux caractéristiques des tourbières. Après une phase d’observation, Jessica Louis vous guidera pour réaliser des croquis sur le vif, apprendre les bases du dessin et expérimenter des techniques de mise en couleur. Repartez avec votre création.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo.

Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English :

L’événement Observer, dessiner, créer au coeur des tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS