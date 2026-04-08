Balade Fankarstique au cœur du Bois de Billin Frasne
Balade Fankarstique au cœur du Bois de Billin Frasne mardi 28 juillet 2026.
Frasne
Balade Fankarstique au cœur du Bois de Billin
Chalet de ski Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-11
Entre forêts envoutantes et formations rocheuses spectaculaires, embarquez pour une aventure au pays du karst, où le temps et l’eau ont sculpté la pierre depuis des millénaires. Une exploration fascinante entre nature et géologie. Animé par le CPIE Haut Doubs.
L’activité est conseillée à partir de 10 ans. Prévoir tenue adaptée à la randonnée. .
Chalet de ski Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33
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English : Balade Fankarstique au cœur du Bois de Billin
L’événement Balade Fankarstique au cœur du Bois de Billin Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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