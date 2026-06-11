Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne
Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne jeudi 9 juillet 2026.
Frasne
Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières
Chalet des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06
Animée par Fanny Girod. Il suffit d’une promenade au milieu de la nature, s’arrêter un moment pour écouter, sentir, voir, toucher, et vivre un moment de reconnexion à soi. .
Chalet des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières
L’événement Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Frasne (Doubs)
- Théâtre Tourbières en scènes Salle des animations Frasne 11 juin 2026
- Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné Salle des animations Frasne 12 juin 2026
- Balade à la découverte des insectes de la réserve Frasne 19 juin 2026
- La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts Frasne 20 juin 2026
- Sur les traces du fantôme de nos forêts dans la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, Hameau de l’Etang, 25560 Frasne, Frasne 20 juin 2026