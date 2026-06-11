Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne jeudi 9 juillet 2026.

Frasne

Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières

Chalet des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-06

Animée par Fanny Girod. Il suffit d’une promenade au milieu de la nature, s’arrêter un moment pour écouter, sentir, voir, toucher, et vivre un moment de reconnexion à soi. .

Chalet des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières

L’événement Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS