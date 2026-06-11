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Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne

Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Chalet des tourbières

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frasne

Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières

Chalet des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-06

Animée par Fanny Girod. Il suffit d’une promenade au milieu de la nature, s’arrêter un moment pour écouter, sentir, voir, toucher, et vivre un moment de reconnexion à soi.   .

Chalet des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières

L’événement Balade sensorielle au crépuscule dans les tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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