Informations pratiques

Frasne

Concert Art en Chapelles Arbre de vie

Église Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisé par l’association Art en Chapelle.

Au sein de l’église, concert Arbres de vie du Groupe Kane. .

Église Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert Art en Chapelles Arbre de vie Frasne a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS