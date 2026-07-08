AGENDA · Frasne
Concert Art en Chapelles Arbre de vie Frasne
dimanche 19 juillet 2026 · Frasne
Informations pratiques
Frasne
Concert Art en Chapelles Arbre de vie
Église Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Organisé par l’association Art en Chapelle.
Au sein de l’église, concert Arbres de vie du Groupe Kane. .
Église Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@artenchapelles.com
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English :
L’événement Concert Art en Chapelles Arbre de vie Frasne a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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