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AGENDA · Frasne

Concert Art en Chapelles Arbre de vie Frasne

dimanche 19 juillet 2026 · Frasne

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Église
Ville
25560 Frasne
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Frasne

Concert Art en Chapelles Arbre de vie

Église Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Organisé par l’association Art en Chapelle.
Au sein de l’église, concert Arbres de vie du Groupe Kane.   .

Église Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   contact@artenchapelles.com

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English :

L’événement Concert Art en Chapelles Arbre de vie Frasne a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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