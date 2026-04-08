Balade Des plantes fascinantes au coeur des tourbières Frasne vendredi 10 juillet 2026.

Frasne

Balade Des plantes fascinantes au coeur des tourbières

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Avez-vous déjà rencontré des plantes carnivores dans la nature ? Partez leur découverte lors d’une balade commentée d’environ 1,5 km. Accompagnés par un agent de la réserve, vous explorerez ces milieux naturels aux conditions de vie exigeantes, leur flore remarquable et adaptée.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Balade Des plantes fascinantes au coeur des tourbières

L’événement Balade Des plantes fascinantes au coeur des tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS