Balade familiale en tourbière Frasne
Balade familiale en tourbière Frasne mercredi 15 juillet 2026.
Frasne
Balade familiale en tourbière
Chalet des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Partez en famille à la découverte des mystérieuses tourbières du massif jurassien ! Une balade sur la petite boucle de la réserve pour explorer leur formation, observer une faune et une flore uniques et découvrir leur histoire et leur restauration actuelle.
Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo.
Réservation obligatoire. .
Chalet des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Balade familiale en tourbière
L’événement Balade familiale en tourbière Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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