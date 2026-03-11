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Bus numérique ICAR Frasne

Bus numérique ICAR Frasne mercredi 19 août 2026.

Adresse : Parking médiathèque intercommunale

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Frasne

Bus numérique ICAR

Parking médiathèque intercommunale Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Activités numériques et ludiques à destination des enfants de plus de 10 ans.   .

Parking médiathèque intercommunale Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Bus numérique ICAR

L’événement Bus numérique ICAR Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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