Frasne

Bus numérique ICAR

Parking médiathèque intercommunale Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Activités numériques et ludiques à destination des enfants de plus de 10 ans. .

Parking médiathèque intercommunale Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Bus numérique ICAR

L’événement Bus numérique ICAR Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS