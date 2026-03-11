Bus numérique ICAR Frasne
Bus numérique ICAR Frasne mercredi 19 août 2026.
Frasne
Bus numérique ICAR
Parking médiathèque intercommunale Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Activités numériques et ludiques à destination des enfants de plus de 10 ans. .
Parking médiathèque intercommunale Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Bus numérique ICAR
L’événement Bus numérique ICAR Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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