Journée Partageons nos sports Frasne
Journée Partageons nos sports Frasne mercredi 26 août 2026.
Frasne
Journée Partageons nos sports
Gymnase et terrain de foot Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 18:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Organisation d’une journée sportive inclusive autour de parcours moteurs réalisés en binômes. Les participants en situation ou non de handicap relèveront ensemble différents défis de coordination, de précision et de coopération, favorisant l’entraide et la communication, dans une démarche accessible à tous.
La journée se prolongera par un forum des associations, permettant de découvrir les activités locales et de s’informer en vue de la rentrée sportive et associative.
Un goûter et des lots seront offerts aux participants par la CFD.
À destination des adultes et des enfants de plus de 8 ans, en situation ou non de handicap.
Sortez de votre routine sportive et venez vivre une expérience en duo, conviviale, accessible et enrichissante ! .
Gymnase et terrain de foot Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.com
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English : Journée Partageons nos sports
L’événement Journée Partageons nos sports Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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