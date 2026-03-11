Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne

Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne vendredi 21 août 2026.

Adresse : Chalet d'accueil des tourbières

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frasne

Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Venez découvrir les spécificités de la forêt tourbeuse de la réserve naturelle. Comment la reconnaître ? Comment évolue-t-elle au fil du temps ? Un agent de la réserve répondra à vos questions lors d’une balade commentée d’1.5 km.   .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33  contact@destination-hautdoubs.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet

L’événement Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Frasne (Doubs)