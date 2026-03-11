Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne
Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne vendredi 21 août 2026.
Frasne
Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet
Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir les spécificités de la forêt tourbeuse de la réserve naturelle. Comment la reconnaître ? Comment évolue-t-elle au fil du temps ? Un agent de la réserve répondra à vos questions lors d’une balade commentée d’1.5 km. .
Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet
L’événement Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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