Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne vendredi 21 août 2026.

Frasne

Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez découvrir les spécificités de la forêt tourbeuse de la réserve naturelle. Comment la reconnaître ? Comment évolue-t-elle au fil du temps ? Un agent de la réserve répondra à vos questions lors d’une balade commentée d’1.5 km. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet

L’événement Balade Les mystères de la forêt tourbeuse du Forbonnet Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS