Fête de la réserve naturelle des tourbières Frasne Bouverans Frasne

Pour célébrer cette 40ème bougie, un village d’acteurs engagés pour l’environnement vous attend afin de découvrir, comprendre et vous inspirer d’actions concrètes menées près de chez vous. La Communauté de communes Frasne-Drugeon, l’EPAGE Haut-Doubs Haute-Loue, la Région, la LPO, l’Association de Protection de la Vallée du Drugeon, et bien d’autres encore, seront au rendez-vous. Au cœur de la fête un marché local et artisanal, des animations pour petits et grands, et des visites guidées des tourbières (à 10H00 et 15H00, rendez-vous au parking de la réserve) avec une simulation d’extraction de tourbe par la confrérie des tourbiers. Concerts et restauration, tous les ingrédients seront réunis pour une ambiance festive.

Une occasion de découvrir la réserve autrement et rencontrer les acteurs engagés dans sa préservation.

Programme complet sur le site internet de la Communauté de communes Frasne-Drugeon. .

