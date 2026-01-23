Théâtre Tourbières en scènes Salle des animations Frasne
Théâtre Tourbières en scènes Salle des animations Frasne jeudi 11 juin 2026.
Salle des animations 4 Rue du Stade Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 19:00:00
2026-06-11
Pour la plus grande surprise générale, les tourbières, habituellement très calmes et constituées de matière morte, reprennent vie ! Les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Vaux et Chantegrue, sous la mise en scène de la compagnie Les Libres Penseurs, sont les personnages principaux de cette création théâtrale unique. Plongez dans le monde magique des tourbières sans tourbières sans se mouiller les pieds ! .
Salle des animations 4 Rue du Stade Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr
