Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné Salle des animations Frasne

Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné

Salle des animations 4 Rue du Stade, 25560 Frasne Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Avez-vous déjà rencontré Émile ? Ce personnage vous guide à travers les tourbières de Frasne-Bouverans sur les panneaux pédagogiques de la réserve et l’application numérique dédiée. Mais Émile n’est pas qu’un avatar virtuel il s’inspire d’un véritable naturaliste, Émile Laroue, précurseur dans la protection des tourbières et de l’environnement. Ce spécialiste, dont le nom a été donné au collège de Frasne, a marqué l’histoire locale par son engagement. André Jacques, le gendre d’Emile, vous fera découvrir la vie et l’héritage de cette figure emblématique des tourbières de Frasne-Bouverans. La rencontre se prolongera dans un esprit convivial autour d’un temps d’échange et de partage. .

Salle des animations 4 Rue du Stade, 25560 Frasne Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté tourbieres@frasnedrugeon-cfd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné

L’événement Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné Frasne a été mis à jour le 2026-01-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS