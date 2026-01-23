Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné Salle des animations Frasne
Emile Laroue, un naturaliste autodidacte passionné
Gratuit
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11 21:30:00
2026-06-11
Avez-vous déjà rencontré Émile ? Ce personnage vous guide à travers les tourbières de Frasne-Bouverans sur les panneaux pédagogiques de la réserve et l’application numérique dédiée. Mais Émile n’est pas qu’un avatar virtuel il s’inspire d’un véritable naturaliste, Émile Laroue, précurseur dans la protection des tourbières et de l’environnement. Ce spécialiste, dont le nom a été donné au collège de Frasne, a marqué l’histoire locale par son engagement. André Jacques, le gendre d’Emile, vous fera découvrir la vie et l’héritage de cette figure emblématique des tourbières de Frasne-Bouverans. La rencontre se prolongera dans un esprit convivial autour d’un temps d’échange et de partage. .
