Sur les traces du fantôme de nos forêts dans la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, Hameau de l’Etang, 25560 Frasne, Frasne

Sur les traces du fantôme de nos forêts dans la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans Samedi 20 juin, 10h00 Hameau de l’Etang, 25560 Frasne Doubs

3€/PERS (GRATUIT -12 ans accompagnés)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00

Tout en restant sur les sentiers de la réserve, partez à la rencontre d’un grand prédateur emblématique des forêts du Haut-Doubs : le lynx. Au fil d’une balade commentée d’environ 1,5 km, découvrez le mode de vie discret de ce félin, ses techniques de chasse et son rôle essentiel dans l’écosystème forestier.

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Sur les traces du fantôme de nos forêts

Audren Morel