Balade à la découverte des oiseaux de la réserve Frasne
Balade à la découverte des oiseaux de la réserve Frasne vendredi 26 juin 2026.
Frasne
Balade à la découverte des oiseaux de la réserve
Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-24 2026-08-14 2026-09-11
Partez pour une balade naturaliste au coeur de la réserve naturelle, une invitation à éveiller vos sens et à découvrir les oiseaux, aussi bien par l’observation que par l’écoute de leur chant. Une promenade accessible d’environ 1,5 km, commentée par un agent de la réserve.
Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .
Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Balade à la découverte des oiseaux de la réserve
L’événement Balade à la découverte des oiseaux de la réserve Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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