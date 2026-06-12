Frasne

Rando des tourbière

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12

Explorez des tourbières emblématiques du massif du Jura lors d’une randonnée commentée de 6 km au coeur de la réserve naturelle. Un agent de la réserve vous dévoilera les secrets de ces milieux exceptionnels.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Rando des tourbière

L’événement Rando des tourbière Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS