Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne
Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne dimanche 20 septembre 2026.
Frasne
Découverte des tourbières
rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Identification des plantes de tourbières.
Découverte et fonctionnement d’une tourbière.
Prévoir des habits adaptés et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…). .
rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46 jardin@assoplantescompagnes.fr
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English : Découverte des tourbières
L’événement Découverte des tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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