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Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne

Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne

Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : rue du vieux sentier

Adresse : RDV église de Frasne

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frasne

Découverte des tourbières

rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:45:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Identification des plantes de tourbières.
Découverte et fonctionnement d’une tourbière.
Prévoir des habits adaptés et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…).   .

rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46  jardin@assoplantescompagnes.fr

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English : Découverte des tourbières

L’événement Découverte des tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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