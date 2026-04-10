Découverte des tourbières rue du vieux sentier Frasne

Frasne

Découverte des tourbières

rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:45:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Identification des plantes de tourbières.

Découverte et fonctionnement d’une tourbière.

Prévoir des habits adaptés et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…). .

rue du vieux sentier RDV église de Frasne Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46 jardin@assoplantescompagnes.fr

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English : Découverte des tourbières

L’événement Découverte des tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-04-21 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)