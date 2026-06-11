Frasne

Les fondues estivales

Ferme de Cessay Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne avec l’aide d’associations locales.

Soirée festive et conviviale autour d’une fondue au comté et jambon (ou lasagnes), salade, dessert et café.

Réservation obligatoire en ligne. .

Ferme de Cessay Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les fondues estivales

L’événement Les fondues estivales Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS