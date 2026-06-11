Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les fondues estivales Frasne

Les fondues estivales Frasne mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Ferme de Cessay

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Frasne

Les fondues estivales

Ferme de Cessay Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 23:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne avec l’aide d’associations locales.
Soirée festive et conviviale autour d’une fondue au comté et jambon (ou lasagnes), salade, dessert et café.
Réservation obligatoire en ligne.   .

Ferme de Cessay Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les fondues estivales

L’événement Les fondues estivales Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Frasne (Doubs)