Les fondues estivales Frasne
Les fondues estivales Frasne mercredi 8 juillet 2026.
Frasne
Les fondues estivales
Ferme de Cessay Frasne Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 23:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne avec l’aide d’associations locales.
Soirée festive et conviviale autour d’une fondue au comté et jambon (ou lasagnes), salade, dessert et café.
Réservation obligatoire en ligne. .
Ferme de Cessay Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les fondues estivales
L’événement Les fondues estivales Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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