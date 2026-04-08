Sortie naturaliste amphibiens et reptiles Frasne
Sortie naturaliste amphibiens et reptiles Frasne vendredi 3 juillet 2026.
Frasne
Sortie naturaliste amphibiens et reptiles
Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 12:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-31 2026-08-28
Partez à la découverte des amphibiens et reptiles vivant sur la réserve naturelle. Une balade d’1,5 km, commentée par un agent de la réserve.
Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .
Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
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English : Sortie naturaliste amphibiens et reptiles
L’événement Sortie naturaliste amphibiens et reptiles Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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