Frasne

Sortie naturaliste amphibiens et reptiles

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-31 2026-08-28

Partez à la découverte des amphibiens et reptiles vivant sur la réserve naturelle. Une balade d’1,5 km, commentée par un agent de la réserve.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo. Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Sortie naturaliste amphibiens et reptiles

L’événement Sortie naturaliste amphibiens et reptiles Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS