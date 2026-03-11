Rando apéro en tourbières Frasne
Rando apéro en tourbières Frasne mardi 21 juillet 2026.
Frasne
Rando apéro en tourbières
Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La tourbière est déjà un milieu naturel méconnu, mais à la nuit tombante, elle devient vraiment mystérieuse. Venez découvrir la réserve comme jamais vous ne l’avez vue, un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animée par Emmanuel Redoutey. .
Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando apéro en tourbières
L’événement Rando apéro en tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Frasne (Doubs)
- Histoires pour petites oreilles Frasne 17 juin 2026
- Balade à la découverte des insectes de la réserve Frasne 19 juin 2026
- La journée du Lynx, sur les traces du fantôme de nos forêts Frasne 20 juin 2026
- Sur les traces du fantôme de nos forêts dans la Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans, Hameau de l’Etang, 25560 Frasne, Frasne 20 juin 2026
- Atelier Club crochet Frasne 24 juin 2026