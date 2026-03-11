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Rando apéro en tourbières Frasne

Rando apéro en tourbières Frasne mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Chalet d'accueil des tourbières

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frasne

Rando apéro en tourbières

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :
2026-07-21

La tourbière est déjà un milieu naturel méconnu, mais à la nuit tombante, elle devient vraiment mystérieuse. Venez découvrir la réserve comme jamais vous ne l’avez vue, un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animée par Emmanuel Redoutey.   .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33  contact@destination-hautdoubs.com

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English : Rando apéro en tourbières

L’événement Rando apéro en tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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