Frasne

Rando apéro en tourbières

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:00:00

fin : 2026-07-21 21:00:00

Date(s) :

2026-07-21

La tourbière est déjà un milieu naturel méconnu, mais à la nuit tombante, elle devient vraiment mystérieuse. Venez découvrir la réserve comme jamais vous ne l’avez vue, un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animée par Emmanuel Redoutey. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Rando apéro en tourbières

L’événement Rando apéro en tourbières Frasne a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS